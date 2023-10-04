النائب حازم الجندى: انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لـنصر أكتوبر، مؤكدًا أنها ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وثمن "الجندي"، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، لدورها في توعية المصريين وخاصة الأجيال الجديدة التى لم تعاصر الحرب، بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال القوات المسلحة بدمائهم، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر الذي يتعرض للتزييف باستمرار في محاولات دنيئة للنيل منها والتشكيك في جميع انتصاراتها وإنجازاتها الوطنية.

حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري، ونموذجًا لقوة وإرادة المصريين على قهر المستحيل، مطالبًا المصريين بالتعلم من دروس الماضي لكي نتمكن من عبور الحاضر وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، من خلال الالتفاف حول القيادة السياسية.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الدولة المصرية على مدار تاريخها واجهت تحديات ضخمة تمكنت من عبورها جميعًا لمواصلة مسيرتها، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية حيث تمكنت مصر من عبور تحديات ضخمة كادت أن تعصف بها لكنها انتفضت من جديد لتؤكد أن مصر لا تعرف الاستسلام وأن الحفاظ على تماسك هذا الوطن وحماية مؤسساته هو هدف كل مصري لا يمكن التنازل عنه أو المقايضة عليه.