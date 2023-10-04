الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: مستعدون لعمل أي حاجة من أجل استمرار وعي شبابنا ناضج

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالبت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية، بضرورة التوثيق لحرب أكتوبر، لمنع تزييف عقول الشباب. 

وأردفت، خلال كلمتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لو بنشكو من محاولات لتزييف وعينا ووعي العالم بانتصارنا فكل اللي علينا نوثق بطريقة تلائم الأجيال والعالم والتكنولوجيا الحديثة وآن آوان بعد 50 سنة يكون في منصة رقمية تتجمع فيها كل وثائق الحرب شهادات وصور وفيديوهات وجوابات المحاربين".

وتابعت: "ويتطور الأمر يكون في فيديوجيمز للحرب وكرتون يخاطب الأطفال، ومادة مكتوبة لحرب أكتوبر باللغات أيضًا حتى يعرف العالم ما حدث".

وفي المقابل رد السيسي: "أي حاجة طبعا ممكن وتتعامل من أجل وعينا ووعي شبابنا يستمر ناضج وهي ومستعدين نعمل أي حاجة".

مها شهبة الافلام الوثائقية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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