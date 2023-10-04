الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 750 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.

نتائج الحملات

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه في كمية تُقدر بـ ٧٥٠ كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط عدد ٢ مخبز سياحي بهم كمية تقدر ب ١٥٠ كيلو دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 152 محضر

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير ١٥٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٦ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٦ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، وعدد ٢ محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وعدد ٢ محضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٣ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٦ محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، وعدد ١٦ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٨ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٤٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.

فيما خصص أرقام للشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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