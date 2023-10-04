مكافحة المخدرات تضبط "هيروين وحشيش وسلاح" بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط.

أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،600 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدرى الهيروين، الشابو بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية خرطوش، 4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 822 حكما قضائيا متنوعا.



ونجحت الجهود فى ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"، بندقية خرطوش، طبنجة، فردي محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.