الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مكافحة المخدرات تضبط "هيروين وحشيش وسلاح" بأسوان ودمياط

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط.

أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،600 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدرى الهيروين، الشابو بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية خرطوش، 4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 822 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"، بندقية خرطوش، طبنجة، فردي محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الامن العام قضايا سلاح نارى مخدر الحشيش الهيروين وزارة الداخلية

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