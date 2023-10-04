الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة لتزوير المستندات بالقاهرة الجديدة

عصابة
عصابة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المارونيات ولوحات المرور في التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت ضبطت مباحث القاهرة مسجل خطر بحوزته كارنيه برتبة مزور، إكسسوارات ومهمات أمنية، كارنيه باسم أحد الأشخاص، شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة"، لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته - هاتف محمول يحوى عدد من الصور له مرتديًا الملابس الأمنية.

بمناقشته اعترف بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بأحد استوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك أحد الأشخاص وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته، وتحصل على ملابس أمن من أحد المحلات مستخدمًا الكارنيه المشار إليه.

وقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط" أمكن ضبطهما وبحوزتهما طبنجة، عدد من الطلقات، مبلغ مالى، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز لاب توب.

 

وكمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"، قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، سيارة، 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامى.

عصابة القاهرة الجديدة محررات رسميه التزوير المستندات الرسمية

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