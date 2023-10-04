والدي كان يتيمًا.. ابنة الفنان مجدي وهبة تكشف تفاصيل حياته الشخصية (فيديو)

قالت منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إن والدها بدأ حياته من الإذاعة المدرسية التي تعلم فيها فن الإلقاء، وتعلق بالفن منذ صغره رغم محاولات والدته إبعاده عن رغبته في احتراف الفن، لكن عشقه للمجال كان الدافع الذي يحركه وفور تخرجه من الثانوية العامة، قدم أوراقه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضافت وهبة، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أن والدها بدأ رحلته مع التمثيل من فيلم "ثرثرة فوق النيل" الذي كان بمثابة انطلاقه مهمة في حياته وتوالت أعماله الفنية، وبرع في أدوار الشر وقدم العديد من الألوان الفنية على مدار تاريخه.

دوره في مسلسل "هي والمستحيل" أقرب الشخصيات لطبيعته

ولفتت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إلى أن والدها كان قارئ نهم ويهوى كتابة الشعر والزجل، لافتة إلى أن دوره في مسلسل "هي والمستحيل" كان أقرب الشخصيات لطبيعته، حيث تنوعت أدواره بين التراجيديا والدراما.

وأوضحت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، أن والدها كان يتيما حيث توفى والده وهو لم يكمل الشهر الثاني من عمره، وعاش حياته مع والدته التي فضلت تربيته وعدم الزواج مرة أخرى بعد والده رغم أن عمرها لم يتجاوز 33 عاما، وكان لا يذهب لعمله قبل أن يقبل رأسها ويدها، كما أن والدي كان يحب صلة الرحم وعاش حياته في بيت عائلة وكان حريصا على التواصل مع أهله وجيرانه.