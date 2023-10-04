الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر

محافظ القليوبية يضع
محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

وضع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة الشهداء بمدينة بنها بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ المحافظ ومرافقيه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقِبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني.

وبعد انتهاء المراسم، هنأ محافظ القليوبية، القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، التي أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وأتاحت كل الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات وشتى المجالات بسواعد وعقول أبنائِها الذين يستلهمون دائمًا من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار والإصرار والانتماء لهذا الوطن الشامخ.

تحية للشهداء

وقال "الهجان": "اغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شُهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة، الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالٍ ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية وهي مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره"، مؤكدًا أنه مع توحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يستطيع تحقيق المستحيل، ويحقق الانتصارات في كل المجالات.

ولفت إلى أن خير دليل على ذلك حجم وعدد المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال الـ 9 سنوات الماضية في مختلف القطاعات، التي تمت بمعدلات تنفيذ قياسية وغير مسبوقة، مُضيفًا أن انتصارات السادس من أكتوبر ١٩٧٣م ستظلُ رمزًا وعنوانًا للعزة والكرامة، وباعثًا لكل مصري وعربي على الفخر، وشاهدًا على عظمة الشعب المصري وقواتنا المسلحة، مؤكدًا بأن مِصْرَّ ستظلُ أبدًا بإذن الله وطنًا منصورًا مرفوع الراية، داعيًا المولى عز وجل أن يَحفظَّ مِصْرنا الحبيبة شعبًا وقائدًا وجيشًا وشرطة.

انتصارات أكتوبر محافظ القليوبية النصب التذكاري الجندي المجهول مدينة بنها

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