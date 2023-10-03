الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات: 9 مليارات دولار صادرات خدمات التعهيد خلال 2026

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  أن الوزارة تستهدف الوصول بصادرات خدمات التعهيد بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026 موضحا ان لدينا حاليا نحو 130 ألف متخصص في مراكز التعهيد يصدرون خدمات رقمية من مصر بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا والمستهدف الوصل إلى 336 ألف متخصص.

وأضاف الوزير، أنه تم إنشاء 5 كابلات بحرية جديدة باستثمارات 300 مليون دولار، تجذب عائدات سنوية تصل لـ 7 مليارات جنيه من مرور 90 % من بيانات العالم عبر الأراضي المصرية. 

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من تدريب 250 ألف متدرب باستثمارات 1.7 مليار جنيه ونستهدف هذا العام 400 ألف متدرب، مشيرًا إلى أن مصر لدينا 100 ألف مهني مستقل في مصر، كما تم إنشاء 12 مدرسة تكنولوجية باستثمارات 600 مليون جنيه لخلق جيل رقمي، هدفنا الوصول لـ27 مدرسة على مستوى كل المحافظات.

وتابع الوزير: يجري تنفيذ إنشاء 20 مركز للابداع التكنولوجي بمحافظات الجمهورية بتكلفة 8.5 مليار جنيه تم تنفيذ 9 منها حتى الآن، موضحا أنه تم تاسيس 400 شركة ناشئة في مصر في مصر خلال النصف الأول للعام الجاري جذب 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر، كما تم إنشاء معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس.

 

في عهد «السيسي».. 100 مليار جنيه استثمارات لدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات

 

وأضاف أن مصر تقفز 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تصدره الأمم المتحدة من 2019 وحتى 2022، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز للبحث والتطوير يتبنى مجالات الرعايا الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية.

وعن التصنيع الإلكتروني، قال: «جري الاتفاق مع 4 شركات عالمية لتصنيع المحمول وليس تجميع  سيتم الانتاج تغطية السوق المحلي والتصدير للخارج موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بمعدل 16.7% سنويا، هدفنا ننمو 30% في السنة  ويساهم بنحو 5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وتم توفير 285 الف فرصة عمل للشباب في عهد السيسي».

 

 

وزير الاتصالات خدمات التعهيد استثمارات 600 مليون جنيه الذكاء الاصطناعي الامم المتحدة

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في عهد «السيسي».. 100 مليار جنيه استثمارات لدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات

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