الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حرية الثغر" تقدم الفلكلور السكندري في احتفالات "قصور الثقافة" باليوم العالمي للسياحة

حرية الثغر
حرية الثغر

شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية في احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بأوبرا سيد درويش بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

جاء الحفل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، قدمت خلاله الفرقة باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان نصر الدين محمد، منها بنات بحري، الزفة الإسكندراني، هذا إلى جانب تابلوه تحيا مصر، حلاوة شمسنا، والفلاحي وفقرة التنورة الصوفية التي تفاعل معها الحضور.

واختتم الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بتكريم عزت عطوان مدير عام الفرع من قبل هيئة تنشيط السياحة، في حضور تشين جينمينغ وجين هوى، نائبا قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والقنصل بافيل كيديسيوك مدير المركز الثقافي الروسي، ود.أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والفنانين ورموز المجتمع السكندري.

اليوم العالمي للسياحة 
يوم السياحة العالمي منذ عام 1980؛ تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر، وتم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

في ظل الاضطراب العام الذي لحق بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19، تبرز الفرصة لإعادة تعريف  وإعادة تحديد اتجاه وسرديات الاستثمارات السياحية من أجل مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب والازدهار، وفي يوم السياحة العالمي 2023، تسلط المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 2030، والموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار. حان الوقت الآن لاستنباط حلول جديدة وابتكارية، وليس فقط للاستثمارات التقليدية التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.

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فرقة الحرية للفنون الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة أوبرا سيد درويش اليوم العالمي للسياحة حرية الثغر الفلكلور السكندري

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