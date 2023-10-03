الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضية السعودية": اعتماد فوز اتحاد جدة وغرامات مالية على سباهان الإيرانى

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استقر على العقوبات الخاصة بأزمة مباراة اتحاد جدة السعودي وفريق سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية السعودية"، اليوم، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي استقرت على اعتماد فوز فريق اتحاد جدة بهدفين دون رد على سباهان الإيراني. 

كما استقرت اللجنة أيضًا على حرمان الفريق الإيراني من خوض الكثير من المباريات على ملاعبه خلال الفترة المقبلة في دوري أبطال آسيا، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي يمنعان وجود أي عبارات أو لافتات سياسية أو عنصرية أو عرقية داخل ملاعب المستطيل الأخضر.

وقرر الاتحاد الأسيوي، أمس، إحالة ملف مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان الإيراني بدوري أبطال أسيا إلى اللجنة المختصة بعد إلغائها من قبل مراقب المباراة.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب تفش جهان، أمس الإثنين، مواجهة سباهان الإيراني ونظيره اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، لكن المباراة لن تقام في موعدها، وهو مما دفع مراقب المباراة لإلغائها، بعد منح الفريقين المدة القانونية لبدء المباراة.

وكان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قد أعلن أمس، في بيان رسمي، عبر حسابه الشخصي: "أنه تم إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني، بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف، في البيان: "نجدد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء جميع الأندية، وستتم إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصة".
واعترض لاعبو فريق اتحاد جدة على وجود تماثيل لسياسيين ولافتات تحمل عبارات ذات مغزى سياسي في ملعب مباراة فريقه ضد سباهان الإيراني، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي أيضًا، ورفض لاعبو العميد خوض المباراة. 

اتحاد جدة السعودي دوري أبطال آسيا سباهان الإيراني الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

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