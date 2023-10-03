برنامج تأهيلى على فترتين لبنزيما قبل مواجهة اتحاد وأهلى جدة

يعمل نادي اتحاد جدة السعودي على تأهيل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتعرض بنزيما لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل مباراة أمام الخلود بدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد بركلات الترجيح بسبعة ركلات مقابل ستة عقب التعادل بهدف لكل فريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن بنزيما يخوض برنامجا تأهيليا يوميا على فترتين من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة أهلي جدة المقبلة.

اتحاد جدة يلتقي نظيره أهلي جدة 6 أكتوبر

ويلتقي اتحاد جدة نظيره أهلي جدة يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن للمحترفين.

وأفادت الرياضية بأن بنزيما يخوض البرنامج التدريبي تحت قيادة مدربه الشخصي خافيير أتالايا، وبات قريبًا من اللحاق بتحضيرات فريقه لمباراة الديربي المنتظرة.

ويلعب كريم بنزيما لنادي اتحاد جدة منذ رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 802 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 423 هدفًا وصنع 194 لزملائه.

وبدأ بنزيما مسيرته ضمن صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي تحت 19 عامًا، وصعد للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2005، وقضى 4 مواسم مع النادي قبل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

ومثل بنزيما المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية، كما شارك في 97 مباراة بقميص المنتخب الأول وسجل 37 هدفًا وصنع 20 لزملائه، ولديه لقب لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

بنزيما لعب 6 مباريات من أصل 7 خاضها الاتحاد في الدوري هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.