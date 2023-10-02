الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حماة وطن": حكاية وطن بدأها الرئيس السيسي.. وحب الشعب إخلاصه

عمرو سليمان
عمرو سليمان

قال عمرو سليمان، المتحدث باسم حماة وطن، إن حكاية وطن بدأها الرئيس السيسي بعد 50 عامًا من انهيارات كثيرة من مستوى اقتصادي وبنى تحتية وبدأ مشروعه وقال عنه إنه لا يسعى سوى أن يعمل كما أكد اليوم: "كل ما يعطلوك أعمل أكثر".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc "، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا مررنا فوق الأصعب وقدمنا شهداء من الجيش والشرطة وقدمنا روحنا لنستعيد وطننا واليوم هو الوقت لنقول للرئيس أن يبدأ مسيرة جديدة بفترة رئاسية جديدة.

الرئيس أخلص في كل ما قام به

وتابع أن الرئيس قالها اليوم بتجرد "لا أتمنى لشعبي سوى الخير ولا أتمنى سوى أن يكون هناك انتخابات بمعنى حقيقي" حتى وإن لم ينتخبه البعض بمعنى أن نصل للنضج السياسي، مؤكدًا أننا نرى حبًا حقيقًا من الشعب للرئيس الذي أخلص في كل ما قام به.

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