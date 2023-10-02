الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أعمال خالدة".. سيمون تستعيد ذكرياتها بفيلم "آيس كريم في جليم"

سيمون
سيمون

استعادت المطربة سيمون، ذكريات مُشاركتها ضمن أبطال فيلم "آيس كريم في جليم"، مع النجوم “عمرو دياب، وأشرف عبدالباقي، حسين الإمام، جيهان فاضل، وعلي حسنين”.

وشاركت سيمون، جمهورها ببوستر الفيلم، عبر حسابها على “فيس  بوك” وعلقت: “فيلم من الأعمال الخالدة.. كل ما يتعرض الناس تبعتلي كانه امبارح”.

وقدّمت الفنانة سيمون، شخصية "بدرية"، ضمن أحداث فيلم "آيس كريم في جليم"، والتي حققت فيها نجاح كبير ظل عالقًا في الأذهان حتى الآن، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا إلى الآن.

أبطال فيلم آيس كريم في جليم

فيلم آيس كريم فى جليم، من إنتاج عام 1992 بطولة عمرو دياب، سيمون، جيهان فاضل، أشرف عبد الباقى، عزت أبو عوف، حسين الإمام، علاء ولى الدين، على حسنين، حسام حسنى، هشام نزيه، إخراج خيرى بشارة، سيناريو محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، ويتناول العمل قصة طموح شاب يحلم بالغناء والشهرة.

تفاصيل فيلم آيس كريم في جليم

يعمل (سيف) في نادي فيديو ويقيم مع مجموعة من الشباب تتطلع لحياة أفضل، ويحاول سيف إثبات موهبته في الغناء، لكنه يُطرد من عمله ويدخل في مغامرات تنتهي به إلى السجن في الإسكندرية، حيث يلتقي بطالب يساري يؤلف أشعارًا، ويقدمه بعد خروجهما من السجن لملحن عجوز مغمور، ليغنوا في الساحات والشوارع، وتتوالى الأحداث.

نقل الفيلم شكل مصر في التسعينات سواء من خلال شوارع المعادي، أو وسط البلد، أو جاكيت عمرو دياب الشهير ونوادي الفيديو، وسهرات رأس السنة وبابا نويل في كل مكان، كورنيش الاسكندرية القديم بكبائنه البيضاء، فعندما تشاهد الفيلم تمر بحالة شديدة من الحنين والنوستاليجيا لمصر في التسعينات.

المطربة سيمون سيمون فيلم آيس كريم في جليم آيس كريم في جليم ذكريات

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

أول تعليق من المستشار محمود فوزي المسئول الجديد عن الحملة الانتخابية للسيسى

ما هذا الكذب الفاجر؟

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً