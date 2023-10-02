"أعمال خالدة".. سيمون تستعيد ذكرياتها بفيلم "آيس كريم في جليم"

استعادت المطربة سيمون، ذكريات مُشاركتها ضمن أبطال فيلم "آيس كريم في جليم"، مع النجوم “عمرو دياب، وأشرف عبدالباقي، حسين الإمام، جيهان فاضل، وعلي حسنين”.

وشاركت سيمون، جمهورها ببوستر الفيلم، عبر حسابها على “فيس بوك” وعلقت: “فيلم من الأعمال الخالدة.. كل ما يتعرض الناس تبعتلي كانه امبارح”.

وقدّمت الفنانة سيمون، شخصية "بدرية"، ضمن أحداث فيلم "آيس كريم في جليم"، والتي حققت فيها نجاح كبير ظل عالقًا في الأذهان حتى الآن، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا إلى الآن.

أبطال فيلم آيس كريم في جليم

فيلم آيس كريم فى جليم، من إنتاج عام 1992 بطولة عمرو دياب، سيمون، جيهان فاضل، أشرف عبد الباقى، عزت أبو عوف، حسين الإمام، علاء ولى الدين، على حسنين، حسام حسنى، هشام نزيه، إخراج خيرى بشارة، سيناريو محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، ويتناول العمل قصة طموح شاب يحلم بالغناء والشهرة.

تفاصيل فيلم آيس كريم في جليم

يعمل (سيف) في نادي فيديو ويقيم مع مجموعة من الشباب تتطلع لحياة أفضل، ويحاول سيف إثبات موهبته في الغناء، لكنه يُطرد من عمله ويدخل في مغامرات تنتهي به إلى السجن في الإسكندرية، حيث يلتقي بطالب يساري يؤلف أشعارًا، ويقدمه بعد خروجهما من السجن لملحن عجوز مغمور، ليغنوا في الساحات والشوارع، وتتوالى الأحداث.

نقل الفيلم شكل مصر في التسعينات سواء من خلال شوارع المعادي، أو وسط البلد، أو جاكيت عمرو دياب الشهير ونوادي الفيديو، وسهرات رأس السنة وبابا نويل في كل مكان، كورنيش الاسكندرية القديم بكبائنه البيضاء، فعندما تشاهد الفيلم تمر بحالة شديدة من الحنين والنوستاليجيا لمصر في التسعينات.