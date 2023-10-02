الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تتصدر ترند "يوتيوب" بأغنيتين جديدتين من ألبوم "لحقت نفسي" (فيديو)

أصالة
أصالة

تصدرت النجمة أصالة ترند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بأغنيتي “فوق” و"مانجا" ضمن أغنيات ألبومها الجديد “لحقت نفسي”.

واحتلت أغنية “فوق” المركز الرابع في قائمة الأكثر مُشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وحصدت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة منذ طرحها.

وطرحت “أصالة” الأغنية على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”  

“فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت  نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش  من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا  انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم  اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي  ضيعني واذاني”.

أغنية "مانجا"

فيما جاءت أغنية “مانجا” في المركز التاسع لتريند “يوتيوب” محققة أكثر من مليون مشاهدة أيضا في 24 ساعة منذ طرحها وهي من من  الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي موسيقي توما.

كلمات أغنية مانجا: 

“يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه تمشي علي الارض التراب يتحول حنه والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه”.

أصالة النجمة اصالة فوق مانجا لحقت نفسي يوتيوب

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