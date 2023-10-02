وزير الداخلية: الارتقاء بحقوق الإنسان محل اهتمام من الرئيس السيسى

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الارتقاء بالعنصر البشري من أهم المحاور لدى الوزارة؛ لأن جميعها بدون عنصر بشري قادر على توظيفها بشكل أمثل تكون نتيجته غير جيدة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة الدفاع والأمن القومي، أنه تم تطوير وتحديث المناهج والبرامج التدريبية والتخصصية في كلية الشرطة وفي معاهد معاوني الأمن، فضلًا عن إلحاق الحاصلين على ليسانس الحقوق بكلية الشرطة وتم منحهم درجة الماجستير للارتقاء بالتعامل مع المواطنين أو التحديات الأمنية: "توسعنا في مشاركة العنصر النسائي لأنه أثبت نجاحه في مختلف مجالات العمل الشرطي".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أتاحت لحاملي ليسانس الحقوق والتربية الرياضية الالتحاق بكلية الشرطة فيتم منحهم ماجستير في العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمني، كما تم إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في ضوء أن الشرطة مصنفة الثالثة على العالم في القوات المشاركة في مأموريات حفظ السلام، كما تتيح التدريب سواء لكوادر الدولة أو للدول الشقيقة وهو مركز معتمد من الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن الارتقاء بحقوق الإنسان محل اهتمام من الرئيس السيسي وهو من وضع المحاور الخاصة بهذا القطاع الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من أساسيات عمل سياسات وزارة الداخلية، حيث أصبحت ثقافة حقوق الإنسان جزءًا من مناهج التدريس والفرق التدريبية، خاصة قواعد التعامل مع ذوي الإعاقة غير المرئية وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي وهو أمر كان يسبب نوعًا من الاستياء في أوساط ذوي الهمم، لأنهم في البداية لم يكونوا على دراية بمعرفة مشكلتهم بشكل سريع، ويسرنا تقديم جميع الخدمات لذوي الهمم وكبار السن.