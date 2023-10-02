الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرات حاشدة بالجيزة لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة (صور)

مسيرة دعم الرئيس
مسيرة دعم الرئيس

خرج مئات المواطنين في مسيرات حاشدة بشارع التحرير في ميدان الدقي بمحافظة الجيزة، حاملين لافتات دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنين تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية “2023 - 2024”، ورددوا العديد من الهتافات أبرزها:" أحنا معاك يا سيسي" 

وانضم للمسيرة أعضاء حزب “مستقبل وطن”، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مسيرة لطلاب المدارس

كما انطلقت مسيرة حاشدة نظمها مديرية التعليم بالمحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل  في طريقها لميدان الدقي 

وخرج المعلمون رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2023 /2024.

المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وانطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى وصلت إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين لافتات تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة توجيه رسالة واضحة للمواطنين بأنحاء البلاد تؤكد أن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

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أحنا معاك يا سيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي ميدان الدقي اعضاء حزب مستقبل وطن أصحاب المدارس

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