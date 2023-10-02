مفاجأة عصام عبدالفتاح: أدرس اعتزال العمل فى مجال التحكيم

فجر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمسؤول عن التحكيم فى الدوري الإماراتي الوقت الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دراسته ترك التحكيم المصري بعد 5 أشهر من الآن.

اعتزال التحكيم

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “أنا قدمت كل شئ فى التحكيم المصري طوال السنوات الماضية، وكنت على قدر المسؤولية فى جميع الأمور ولم أحصل على حقوقي الكاملة طوال مشواري”.

وأضاف عبد الفتاح: “أدرس اعتزال التحكيم بعد 4 أو 5 شهور من الأن وقضاء أكبر وقت مع الأسرة، وأنا فى الإمارات الأن جئت لمهمة محددة والحمدلله أكملتها حتي الأن على أكمل وجه”.

وأكمل عبد الفتاح: “العمل فى مجال التحكيم صعب للغاية، وأنا قضيت سنوات كثيرة فى هذا المجال وأرغب فى الراحة”.

قرار بيريرا

ومن جهة أخرى، منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.

وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.