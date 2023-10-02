"تطوير ورعاية واكتشاف".. مبادرات نجحت فيها "التضامن" خلال الـ9 سنوات الماضية

عملت وزارة التضامن خلال الـ 9 سنوات الماضية على قدم وساق من أجل أهالى القري الأولى بالرعاية والأطفال بلا مأوى واكتشاف الموهوبين والرعاية الاجتماعية، وأطلقت وزارة التضامن العديد من المبادرات وهي ما ترصدها “الدستور” أبرزها في السطور التالية.

«بر الأمان»

وهى مبادرة تهدف لمد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة.

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«شباب بيخدم بلدنا»

وهى مبادرة لسد العجز الوظيفي داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفي الخدمة العامة في التخصصات "الاجتماعية – النفسية".

«كورال أطفال مصر»

وهى مبادرة لتعليم الموسيقى للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات.

«لعيبة بلدنا»

تعمل مبادرة لعيبة بلدنا مع الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عن طريق تنفيذ برنامج رياضي يهدف إلى تأهيل الأطفال نفسيا وإجتماعيا وسلوكيا حتى يتمكنوا من الإندماج في المجتمع والأسرة، وذلك إستنادًا ببعض التجارب الدولية.

«تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية»

هو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيها مصريًا من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة البنية الفيزيقية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة.

«مستقبلنا فى ايدينا»

في إطار ما اقـره الدسـتور المصـري بتخصيص نسبة 25% من مــقــاعــــد المجالـس المحـليـة للــشبـاب، جـاءت مـبـادرة مسـتقبـلـنـا فـي إيــدينــــــــا من مبادرة التضامن كـإحــدى مبـادرات وزارة التضـامـن الاجتمـاعـي للاستثمـــار فــي قـــدرات الشبــاب وتدريبهم.

«بينا»

رفــع جـودة الخــدمـات الـمـقـدمـة بمـؤسـســات الـرعــايـة الاجتماعـيـة مـن خـلال تشـجيـع الـمــواطنـيـن علـي التـطـوع وتفـعـيـل دور المراقبـة المجـتـمعـيـة وتـطـويـر مـؤســسـات الـرعـايـة الاجـتمـاعـيـة.