الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بها مراكز الجذب الأثري والمزارات للسياح.. تقرير دولي يدعو لزيارة مصر

مدينة الأقصر
مدينة الأقصر

دعا موقع "ترافل أوف باث" الدولي والمتخصص في السفر والرحلات، محبي السفر لزيارة مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة سياحية إفريقية حطمت الأرقام القياسية في مجال السياحة خلال 2023.

من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 15 مليون زائر بنهاية عام 2023

 وقال الموقع في تقرير له،  إن 2023 كان عامًا مثيرًا للسياحة في مصر حيث تسير البلاد على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية السياحية على الإطلاق، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 15 مليون زائر بنهاية عام 2023، وهذا من شأنه أن يكسر الرقم القياسي السابق للبلاد البالغ 14 مليون زائر في عام 2010.

وأوضح أن مصر  تعد واحدة من أكثر الوجهات الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم حيث استحوذت مصر القديمة على خيال ملايين المسافرين الذين يتدفقون إلى البلاد لرؤية المواقع القديمة مثل أهرامات الجيزة الكبرى ومعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر.

وقال الموقع ان هناك العديد من الوجهات التي يمكن زيارتها في مصر ومنها:

txt

قطاع النقل البحرى: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر

 القاهرة مركز حيوي للعديد من المزارات

تعد عاصمة مصر النابضة بالحياة فهي وجهة يجب زيارتها للمسافرين ومركز حيوي لزيارة العديد من مناطق الجذب الشهيرة، بما في ذلك أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري.

ومن المتوقع افتتاح متحف جديد، وهو المتحف المصري الكبير، في القاهرة في أواخر عام 2023، مما سيضيف نقطة جذب كبيرة أخرى لهواة التاريخ والمفتونين بمصر القديمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على السائحين الباحثين عن تجربة أصيلة في القاهرة ألا يفوتوا زيارة خان الخليلي، وهو السوق الرئيسي في المدينة.

txt

موقع إلكتروني وتسهيلات كبيرة.. تفاصيل خطة "النقل" لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

 الأقصر.. صاحبة وادي الملوك

وقال التقرير ان الاقصر واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في مصر، فهي مدينة أخرى ذات أهمية تاريخية تقع على ضفاف نهر النيل والتي كانت ذات يوم موقعًا لعاصمة الفرعون منذ آلاف السنين.

وعلى مسافة بعيدة من الأقصر، يمكن للمسافرين أيضًا استكشاف وادي الملوك، وهو مجمع دفن قديم حيث تم دفن الفراعنة وغيرهم من النبلاء في مقابر حجرية في الصحراء.

 دهب

يفكر الكثير من الناس في الصحراء الكبرى فقط عندما يفكرون في مصر، ولكن هذا البلد يضم أيضًا خطين ساحليين وشواطئ رائعة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

ودهب هي مدينة شاطئية تقع على البحر الأحمر، وتُعرف بأنها وجهة صاعدة ومريحة تقارن ببالي، حيث تتمتع هذه الوجهة المطلة على البحر الأحمر بشواطئ ممتازة وتُعرف بأنها نقطة جذب للغوص وبينما كانت بالي معروفة ذات يوم بأسعار معقولة ولكنها أصبحت أكثر تكلفة في السنوات الأخيرة، تظل دهب وجهة ميسورة التكلفة للغاية للمسافرين الغربيين.

أسوان

تعتبر أسوان واحدة من أفضل الوجهات في مصر حيث تضم معبد فيلة، وهو مجمع مثير للإعجاب يعود تاريخه إلى العصور القديمة.
 

زيارة مصر مصر السياحة الأرقام القياسية دولة سياحية أفريقية دهب

مواد متعلقة

كواليس تمسك الجمهوريين برفض استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريًا

من بينها مصر.. "أويل برايس": دول "البريكس" تتجه بقوة نحو الطاقة النووية

رئيس البرلمان العربى يدين حرق نسخة من المصحف الشريف فى مدينة مالمو بالسويد

الدول العربية تدين الهجوم الإرهابى فى تركيا

فاينانشيال تايمز: غضب كبير فى ألمانيا من سياسات ميركل بشأن الغاز الروسى

دراسة حديثة تكشف العلاقة بين تغير المناخ وزيادة شرب الكحول والمخدرات

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

بايدن بعد تمرير قانون تجنب الإغلاق الحكومى: جنبنا شعبنا الآلام

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية