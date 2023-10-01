الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داليا عبدالرحيم تكشف مخطط الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى فى أوروبا

جريدة الدستور

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شهر فبراير عام 2022 ولم تنته بعد وربما لن تنتهي قريبًا ليست مجرد صراع عسكري له آثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وقد لا ينتبه الكثير إلى الصلة الوثيقة بين الحركات الجهادية في شرق أوروبا وما يحدث في هذه المنطقة من صراعات وتوترات.

وأضافت عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عند تحليلنا للحرب لا بد أن نتوقف طويلا أمام دور جماعة الإخوان الإرهابية ونشاط منظماتها في شرق أوروبا، وأبرز هذه المنظمات هي منظمة "الرائد"، وهي الجمعية التي تتبعها جمعيات وتمارس أنشطة بالغة الأهمية والخطورة.

وتابعت: علينا أن نتوقع تداعيات ونتائج وخيمة بعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، والنموذج الأفغاني ليس بعيدًا، والطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية هم الأداة الأهم للجماعة لتحقيق أهدافها، ويتم تجنيدهم مع التركيز على المصريين الهاربين من أحكام صدرت بحقهم جراء تورطهم في أعمال إرهابية، ومن هؤلاء تبدأ الجماعة الإرهابية في توظيفهم عبر منحهم فرصة الدراسة والملاذ الآمن؛ أما الهدف الحقيقي فهو استغلالهم في بناء هياكل تنظيمية تُهدد قلب أوروبا.

الحرب الروسية الأوكرانية الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية لحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

حرب أمريكية على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية