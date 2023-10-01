محمد شردي: اللوم في الزيادة السكانية يعود على المواطن أولا

علق الإعلامي محمد مصطفي شردي، علي رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:"اللوم في الزيادة السكانية يعود على المواطن في المقام الأول".

وأضاف، أن الجلسة الأولي في الجزء الاقتصادي من الجلسات الاقتصادية كان بحضور التخطيط والمالية، موضحًا أن أزمة كوفيد 19 خسرت مصر مبالغ طائلة كانت من المتوقع أن تضيف كثيرًا للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن " هو لرصد ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة واجهت تعثرات كبيرة جدًا خارجية أخرها كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.