"لقاء الإسكندرية" يفتتح أولى لقاءات صالون الشباب الميدانية

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، الأحد، اللقاء الأول من لقاءات صالون الشباب الميدانية بمتحف الفنون الجميلة.

جاء ذلك بعنوان "لقاء الإسكندرية"؛ الذي تحدث فيه الفنانون: د.علي سعيد، د.عادل مصطفى، د.محمد صبري، وأدار الحوار الفنان. محمود حمدي القيّم الفني للصالون وذلك في إطار إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم انفسهم بشكل احترافى ووضعهم على الطريق الصحيح.

تفاعل كبير من شباب الفنانين السكندريين في لقاء الإسكندرية

تفاعل خلال اللقاء عدد كبير من شباب الفنانين السكندريين من الطلبة والخريجين وغير الأكاديميين، حيث تَطرَّق الحوار إلى شرح أكثر تفصيلًا للشروط والمعايير المنظمة للصالون وتجارب المتحدثين مع صالون الشباب في دوراته السابقة، وكذلك مناقشات حول تقنية الذكاء الاصطناعي وهل يمكن اعتبارها إحدى مجالات الفنون البصرية؟ ثم امتد الحوار لأبعد من ذلك في أمور تقنية وفلسفية، وتبادُل خبرات المتحدثين مع شباب الفنانين في الفن بوجه عام.

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية إقامة اللقاء الثاني من اللقاءات الميدانية بشباب الفنانين التي تقام على هامش صالون الشباب الدورة الرابعة والثلاثين ودعا القطاع الفنانين للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، الذي يشارك فيه كل من د.أحمد محيي عميد الفنون الجميلة بالأقصر والفنان علي حسان، وأحمد صابر ويدير اللقاء الفنان محمود حمدي.

صالون الشباب 2024

على هامش صالون الشباب الدورة المقرر افتتاحها بقصر الفنون 4 يناير2024 تحت عنوان من أجل فن ينمو، بدأ قطاع الفنون التشكيلية اللقاءات الميدانية مع شباب الفنانين من محافظة الإسكندرية وعقد اللقاء الأول في 30 سبتمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرا بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية.

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية تفاصيل المشاركة والاستعداد للدورة المقبلة من صالون الشباب، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 15 نوفمبر المقبل، وتعلن نتيجة الفرز 25 من الشهر نفسه، ويبدأ تسليم الأعمال المقبولة من 30 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر المقبل.