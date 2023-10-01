مالي ترفض انتشار اللغة الفرنسية وتبحث عن بديل محلي

قال أسامة الحسن الكاتب والباحث السياسي، إن مالي اعتمدت 13 لغة في الدستور الجديد، لأن الشعب أراد تغيير اللغة الفرنسية لغة المستعمر، للغات المحلية، الفرنسية، مشيرًا إلى أنه قبل الاستعمار كان لدينا لغات محلية منها العربية.

اللغة الفرنسية لغة إدارة وليست رسمية للدولة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية": “أغلبية الشعب يتحدثون ويفهمون اللغة البامبارية، بنسبة تصل لـ70% من السكان، لكن دولة مالي ليست مستعدة بنسبة 100% لتغيير اللغة المستعمرة الفرنسية الآن إلى أحد اللغات المحلية”.

وأردف: "اللغة الفرنسية لغة إدارة وليست رسمية للدولة، لغة مستعمرة، وتوجد 13 لغة محلية، في الأيام المقبلة سيأخذ أحد اللغات المحلية محل الفرنسية".