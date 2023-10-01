حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

بنبرة مليئة بالحزن على عدم تقدير بعض المصريين لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن علي ما تم إنجازه خلال عهد ولاياته منذ عام 2014 حتى الآن، مقدما كشف حساب ملئ بالتحديات والإنجازات.

عزيزي القارئ دعني أخذك معي الي بداية الحكاية ماذا حدث في مصر عام 2011 ويتذكر المصريون كيف كان عهد الرئيس الراحل مبارك نعم كانت هناك طفرة في الاقتصاد خلال الفترة ماقبل عان 2011 وبالاخص سنوات من 2007 الي 2010 ولكن كان يصاحب هذه الطفرة اهمال في تطوير المستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية وكان يعاني الشعب من ذلك بخلاف أزمة الإسكان نعم كان هناك دعم للسلع التموينية التي كانت تفتح بابا للفساد ولا تصل إلى مستحقيها وكانت هذه الأسباب مع فتح الباب لجماعة الاخوان المسلمين الي دخول الحياة السياسة وتقديم الرشاوي في الانتخابات مع ظهور وريث للرئيس مبارك وتخطيط من دول معادية لمصر فظهرت ثورة 2025 التي كانت سببا في أن تتولى جماعة الإخوان المسلمين قيادة البلاد عام 2012 وسقطت مصر عبر فوضى 2011 حتي جاءات ثورة تصحيح المثار 30 يونيو عام 2013 وظهر المشير عبد الفتاح السيسي الابن البار لمصر والقوات المسلحة المصرية.

ربما نسي المصريون الفوضى التي حصلت خلال الفترة من 2011 حتى عام 2013 الي أن استقر الحال في البلاد عام 2014 بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد هنا فقط بدأت مصر تتنفس الاستقرار عقب سقوطها فقد انهارت الدولة تمام خلال هذه الفترة السيئة حتى استطاع الرئيس السيسي وبتفويض من الشعب المصري العظيم الذي التف حول زعميه السيسي زعيم وليس رئيس جاء بتفويض من الشعب لإنقاذ وطنه.

أتذكر عندما كنت في فترة التجنيد في القوات المسلحة كان يلقب الرئيس السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع بعاشق الوطن فلقد استطاع تطوير القوات المسلحة وقام باجراءات هامة من أجل تعزيز قوة الجيش المصري العظيم فعندما تولي قيادة البلاد كانت مرحلة البناء الاقتصادي العسكري فبدون قوة كنا لن نستطيع بناء مصر والحفاظ على حقل ظهر العظيم بخلاف التصدي للمؤامرات من الدول المعادية التي كانت تدعم وتمول الإرهاب في سيناء والذي دفع أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية وهم من أبناء الشعب المصري العظيم ثمن الحفاظ على الوطن واراضيه ومكتساباته بدماىهم فروت أرض سيناء العظيمة دماء الشهداء وكنا في حرب عظيمة حرب عسكرية ضد الإرهاب وحرب اقتصادية من أجل البناء ولقد تحمل المصريون ذلك بسبب معرفتهم بما قدمه الرئيس السيسي العاشق لهذا الوطن من أجل بناء بلده تحمل الرئيس الكثير من الإهانات والاشاعات المغرضة وتم الخوض في شرفه واهانته والاستهزاء بما يفعله من خلال أهل الشر الذين باعوا وطنهم وتحالفوا مع الدول المعادية من أجل إسقاط مصر التي لن تسقط لأن الله حاميها من شرور المعتدين.

الرئيس السيسي لم يستلم مصر وهي اقتصادها قوي ولكن استلمها شبه دولة حقيقة كادت أن تسقط وتقسم وفقا لما خطط له أهل الشر واخوان الشيطان من أجل أن تركع وتسقط مصر فجاء الرئيس الذي سخره الله من أجل حماية هذا الوطن الغالي وبناء مصر الجديدة فكانت التنمية العمرانية والبنية التحتية والمبادرات العظيمة لبناء الوطن لم يكن الاستثمار يأتي مصر وهي غير مستقرة سياسيا ولايوجد بها بنية تحتية من طرق وكباري وكهرباء وغاز واتصالات لقد تم. توفير ذلك وتطويره خلال عهد الرئيس.

نعم يعاني المصريون من التضخم في أسعار السلع ولكن هذا التضخم جاء نتيجة الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم مثل أزمة كوروناو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بخلاف غياب ثقافة الإنتاج ووجود ثقافة الاستهلاك والزيادة السكانية.

لقد أعلنها الرئيس السيسي مباشرة خلال مؤتمر حكاية وطن هذا ما قدمناه وأمامكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ويري المصريون أن الحكومة الحالية لا تتماشي مع سرعة الرئيس للتنمية فقد فقد بعض الوزراء الثقة لذا فإن تغيير الحكومة أمر هام واختيار مجموعة اقتصادية لديها الفكر والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل واتخاذ قرارات اقتصادية غير تقليدية أمر هام من أجل تخطي خطر التضخم الموجود والذي يعاني منه الشعب بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة للشباب وتهيئة المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات الصغيرة والكبرى وتنشيط السياحة وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في فترة قصيرة أمر هام وهو ما يرغب فيه الشعب الذي يريد الاستقرار ويريد وجود الرئيس السيسي في قيادة البلاد لاستكمال خطة التنمية ولكن يرغب المصريون في الاستعانة بكوادر في الحكومة لديها الخبرات والأفكار والقرارات الهامة.

وجود الرئيس السيسي امر حتمي وهو مطلب شعبي مع تغيير المجموعة الاقتصادية الحالية من الوزراء وإعطاء الفرصة لمن يمتلكون خطة حقيقية للتنمية فالشعب يريد الرئيس السيسي في قيادة البلاد ولكن يرغب في تغيير حكومي علي مستوي الوزراء خاصة المجموعة الاقتصادية علي أن يكون لديهم حلول قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات حقيقية لتحفيز الصناعة والاستثمار لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع فمصر تستحق الرئيس السيسي والرئيس السيسي يستحق أن يكمل مشوار التنمية وأن تعود مصر لمكانتها الاقتصادية التي تستحقها على الرغم من التحديات الموجودة.