الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل يستعرض مشروعات الكباري العلوية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات الكباري العلوية "كباري أعلى المزلقانات"، قائلًا: "شهدنا إنشاء 28 كوبري جديدا أعلى المزلقانات، إضافة إلى إنشاء 907 كباري وأنفاق".

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تم رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بإجمالي 38 ألف كم خلال عام 2023، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 آلاف كم من الطرق.

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