القبض على 10 تجار مخدرات في حملات أمنية موسعة

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لإتجارهم فى المواد المخدرة .

وتبين أن بحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية، فردي محلى، عدد من الطلقات النارية، ميزان حساس.



وجرى ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"؛ لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2،600 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 2 سلاح أبيض.

وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.



وتمكنت الجهود من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدرى "الحشيش، البانجو" 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية".



وأثمرت الجهود عن ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.