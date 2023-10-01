الغربية تستعد لأولى نسخ كأس مراكز الشباب وبطولة ذوى الهمم للشطرنج

عقد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعًا مع المحاسب محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، بحضور الدكتور محمد سعفان، مدير عام إدارة الشباب بالمديرية، وذلك لبحث التجهيز والإعداد لتنظيم بطولتين للشطرنج على مستوى مراكز الشباب بالغربية والتي تنطلق يوم 21 أكتوبر المقبل، وذلك لأول مرة بمصر.

وكشف المحاسب محمد خلاف عن تفاصيل البطولتين، حيث أكد أن البطولة الأولى كأس مراكز الشباب، وهي بطولة مفتوحة لجميع مراكز الشباب بالمحافظة وعددهم ٢٨٦ مركز شباب، وتستهدف أكثر من ٣٠٠ لاعب، والبطولة الثانية خاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وتستهدف ٥٠ لاعبًا على مستوى مراكز شباب محافظة الغربية.

بطولة كأس دوري مراكز شباب بمحافظة الغربية هي الأولى للشطرنج السريع

وأوضح خلاف أن بطولة كأس دوري مراكز شباب بمحافظة الغربية هي الأولي للشطرنج السريع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والاتحاد المصري للشطرنج ممثلًا في منطقة الغربية للشطرنج

وأكد أن الفعاليات تنطلق يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 بمركز شباب ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، وقيمة الاشتراك ٥٠ جنيهًا تسدد بمركز شباب ميت حبيش البحرية بإيصال رسمي مع إحضار إفادة بقيد اللاعب في أي مركز شباب من محافظة الغربية، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز ٥٠٠٠ جنيه يتم توزيعها بنظام لائحة، بالإضافة إلى كأس البطولة للأول وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى.

وعلى هامش البطولة أيضًا سيتم تنظيم بطولة أخرى لذوي الهمم من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية فقط لأعضاء مراكز شباب محافظة الغربية، وتتضمن الجوائز 500 جنيه للأول من ذوي الهمم وميدالية وكأس، و300 للثاني وميدالية، و200 للثالث وميدالية.