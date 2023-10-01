"فطيمة" يفتتح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، فيلم "فطيمة" من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، لافتتاح الدورة الـ39 المقرر انطلاقها اليوم الأحد من عروس البحر المتوسط.

الفيلم يحكي صراع (فطيمة) لإثبات موهبتها في كرة القدم أمام الأولاد وصراعها مع والدها لتغيير فكره نحو ختان الإناث، وهو من سيناريو وإخراج أحمد عادل.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شارك في العمل مدير التصوير محمود فوزي، مونتاج وتصحيح ألوان محمود مهدي، مكساج أحمد يسري، ومهندس الصوت خالد الزهري.

جدير بالذكر أن مخرج الفيلم أحمد عادل، حاصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما.. وأخرج العديد من الأعمال التي شاركت في مهرجانات عربية ودولية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وتحت شعار "السينما ترقص وتغني " تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجاري وتحمل اسم الفنانة إلهام شاهين.

حيث يقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د. محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلمًا من 25 دولة، كما يكرم المهرجان مجموعة من النجوم وهم: حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من أصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

وتضم لجان التحكيم كلًا من الفنان جمال سليمان، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية وعضوية كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا، وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام، أما مسابقة ءفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.