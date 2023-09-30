السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الشعب يطالب الرئيس السيسي بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية، قائلًا: "  إن الرئيس السيسي خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 و2018 بناء على رغبة الشعب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، الشعب المصري يطالب الرئيس السيسي بالإعلان عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيعلن الرئيس السيسي هذا الأمر قريبا".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن هناك ملايين المصريين قاموا بعمل توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد توكيلات المصريين لترشيح الرئيس السيسي سيكون رقما مرعبًا لكل أعداء مصر، حيث يوجد طوابير كبيرة من المصريين أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري من أجل عمل توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك 3 مرشحين قاب قوسين أو أدنى لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات مع اقتراب حصولهم على تزكية نواب مجلس النواب، لافتًا إلى أنه في يوم 9 نوفمبر سيتم إعلان القائمة الرسمية للمرشحين المحتملين في الانتخابات، وبعد هذا التوقيت سوف يتم استضافة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

أحمد موسى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية توكيلات المرشحين المحتملين للرئاسة

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