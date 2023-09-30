باحث اقتصادي: يجب بذل مجهود مضاعف للتحول من الفقر للغنى

علق الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، على كلمة الرئيس السيسي، اليوم خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي اليوم قال إن الدولة تحركت تحركات كبيرة حتى تتحول من اقتصاد ريعي خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الأمم تبذل جهودا كبيرة حتى تتحول لاقتصاد زراعي أو صناعي، ضاربًا المثل بالاقتصاد الصيني والقفزة العظمى للأمام، والتحول من اقتصاد زراعي إلى صناعي بالإرادة والقوة.

وتابع:" مفيش حد بيتحول من الفقرء للغنى بدون مجهود، ولازم يبذل مجهود مضاعف، حتى الدول الكبرى، وبالتالي لازم أبذل مجهود كبير في ظل اقتصاد عالمي متقلب للغاية، وملئ بالأزمات، والاقتصاد المصري بيعاني عشان ينهض في ظروف سيئة للغاية، داخليًا لأن مصر تبني أساس للمستقبل، ناهيك عن الظروف الخارجية والنزاعات والصراعات".