السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يُسخر صندوق النقد والبنك الدوليين الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية بالدول؟

صندوق النقد
صندوق النقد

يناقش كل من صندوق النقد والبنك الدوليين يوم 11 أكتوبر 2023، كيفية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح تنمية الدول، على هامش الاجتماعات السنوية لهم في مدينة مراكش بالمغرب.  

وأوضح البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتفاقم الأزمات العابرة للحدود، أصبحت الحاجة إلى التمويل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثرَ أهمية من أي وقت مضى، ولا يتدفق إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى قدر ضئيل من إجمالي رأس المال الذي تحتفظ به المؤسسات المالية الخاصة. 

وأضاف البنك الدولي، أن البنوك العالمية والمؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول تدير أكثر من 400 تريليون دولار من الأصول - وهو ما يعادل أضعاف رأسمال بنوك التنمية العالمية مجتمعة.

ماذا يناقش كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفعالية؟

يناقش كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفعالية، كيفية اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية، والفرص المتاحة لتوسيع قائمة المشروعات الجاهزة للاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وستعرض مؤسسة التمويل الدولية وغيرُها من كبار المستثمرين العالميين، الدروس المستفادة من الشراكات الناجحة وبحث الطرق المبتكرة لتعبئة رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص في البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها.

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كيف يعمل صندوق النقد والبنك الدوليين على إشراك النساء في القيادة؟

يعقد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية 2023 في مراكش بالمغرب فعالية بعنوان "إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي" وذلك للاستماع إلى الأصوات العالمية الرائدة وإثراء استراتيجية البنك الدولي المقترحة للمساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.

ويعمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، على إشراك النساء في القيادة من خلال الابتكار والتمويل والعمل الجماعي، حيث تعد المساواة بين الجنسين ضرورة ملحة من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية، ومع ذلك، فإن تحقيقها يُعد تحديًا صعبًا ومعقدًا على نحو فريد، لذا يجب العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل عالم أكثر سلامًا وازدهارًا وملاءمة للعيش فيه، ويجرى مناقشة دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وحصولها على الوظائف ورأس المال والخدمات الرئيسية، مثل الخدمات الرقمية وخدمات الرعاية والتنقل.

صندوق النقد البنك الدوليين الاستثمار تسخير الاستثمار تنمية الدول

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