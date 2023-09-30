السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشاهد فيلم تسجيليًا عن الإصلاح الاقتصادى خلال "حكاية وطن"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاهدة فيلم تسجيلي عن الإصلاح الاقتصادي، خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز". 

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم تسجيلي إصلاح الاقتصادي حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز الاقتصاد

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