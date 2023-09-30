بتكلفة تريليون جنيه.. 994 مشروعا لتنمية سيناء وخدمة المواطن السيناوي

عانت سيناء على مدى عقود من تردي الخدمات الأساسية وسقطت من حسابات المشروعات التنموية العملاقة، وهذا كان يؤرق المواطن السيناوي بشكل واضح دون أن يستجب أحد إلى شكواه المتكررة حتى جاءت نقطة الانطلاقة لوضع خطة شاملة لتطوير سيناء عام 2018، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 107، والذي رصد ميزانية ضخمة قاربت التريليون جنيها لتنفيذ 994 مشروعا تنمويا وخدميا على أرض سيناء ليجعلها على رأس اهتمامات القيادة السياسية.

مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أهالي سيناء

وتنوعت المشروعات الخدمية والتنموية الذي تم إنشاؤها ما بين مشروعات بني تحتيه كقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ومشروعات خدمية في التعليم والصحة والنقل ووحدات اسكانية، وتنموية كإستصلاح عشرات الألاف من الأفدنة في قطاع الزراعة، حيث قامت الدولة بحفر 5 أنفاق لربط سيناء بالوادي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار جنيه، كما تم إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلي الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروعا للطرق والكباري تقدر بحوالي 3440 كم بتكلفة إجمالية بلغت 56 مليار جنيه.

ولم تكتف الدولة بإنشاء هذا الكم من المشروعات في وقت واحد، بل نفذت 52 مشروعا في قطاع مياه الشرب بطاقة 787 ألف م3 / يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، كما قامت بتنفيذ 25 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت ال 4.2 مليار جنيه، وقامت الدولة المصرية أيضا بتنفيذ 92 مشروعا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 420 ميجا وات بتكلفة تجاوزت 69 مليار جنيها.

كما تم أيضا إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا بتكلفة 5.7 مليارات جنيها، وأيضا إنشاء 12 ألف وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة 2 مليار جنيه، وإنشاء 8 جامعات جديدة بتكلفة 19.6 مليار جنيه، وكذلك فقد تم تنفيذ 75 مشروعا صحيا بتكلفة 4 مليارات جنيه، واستصلاح 275 ألف فدان بتكلفة 5 مليارات جنيه.