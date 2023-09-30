بيانات أمريكية: وصول قمر إيران الاصطناعى "نور 3" إلى مداره

أفادت بيانات أمريكية بأن الحرس الثوري الإيراني نجح في وضع قمره الاصطناعي "نور 3" في مداره خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يعلق الجيش الأمريكي بشكل رسمي على إعلان إيران إطلاق قمرها الاصطناعي "نور-3"، الأربعاء الماضي، ولكن بيانات نشرها موقع "سبيس تراك"، مقدمة من قبل السرب الدفاعي الفضائي الـ18 التابعة للقوة الفضائية الأمريكية، تضمنت عملية إطلاق إيرانية لوضع القمر الاصطناعي "نور-3" في مداره.

وتظهر البيانات الأمريكية أن إيران وضعت القمر الاصطناعي على ارتفاع يزيد عن 450 كيلومترًا (280 ميلًا) فوق سطح الأرض، وهو ما يتوافق مع تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بشأن الإطلاق.

كما أظهرت أن الصاروخ الذي حمل القمر الاصطناعي كان من طراز "قاصد"، وهو صاروخ ثلاثي المراحل يعمل بالوقود السائل والصلب.

ويُعد هذا الإطلاق الأحدث الذي ينفذه الحرس الثوري، بعد أن واجه برنامج الفضاء المدني سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة في السنوات الأخيرة، وهذه العملية مشابهة لعمليات أخرى انتقدتها سابقًا الولايات المتحدة، باعتبارها تساعد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يثير مخاوف إقليمية ودولية،

وأطلق الحرس الثوري هذا الصاروخ لأول مرة في عام 2020، عندما كشف عن برنامجه الفضائي الذي كان سريًا حتى هذا الوقت.

ونشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو لصاروخ يقلع من منصة إطلاق متنقلة دون تحديد موقع الإطلاق.

وتتوافق تفاصيل الفيديو، الذي حللته الوكالة في وقت سابق، مع قاعدة للحرس الثوري الإيراني تقع بالقرب من مدينة شاهرود، محافظة سمنان، على بعد نحو 330 كيلومترًا (205 ميلًا) شمال شرق العاصمة طهران.

ويُدار برنامج الفضاء المدني الإيراني من "قاعدة الخميني الفضائية"، والتي توجد في محافظة سمنان، وفقًا لـ"أسوشيتد برس"، في حين ذكر موقع "سبيس تراك" أن الصاروخ أُطلق من قاعدة الحرس الثوري في مدينة شاهرود.

وقال الجنرال علي جعفر آبادي، قائد الوحدة الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، إن القمر الاصطناعي "نور 3" يتمتع بدقة تصوير أكبر بمقدار مرتين ونصف المرة من دقة تصوير القمر "نور 2".

ولا يزال القمر الاصطناعي "نور 2" في مداره منذ إطلاقه في مارس 2022، بينما سقط القمر "نور-1"، الذي أُطلق في عام 2020، إلى الأرض العام الماضي.

وقال جعفر آبادي إن القمر "نور 3" مزود -لأول مرة- بمحركات دفع تسمح له بالتحرك في المدار.

وقدم جعفر آبادي تفاصيل أكثر عن تطلعات إيران بشأن برنامج الأقمار الاصطناعية الخاص بها، بما في ذلك إمكانية التحكم في الطائرات المُسيرة. وقد يثير ذلك مزيدًا من المخاوف في الغرب وأوكرانيا.

وأضاف جعفر آبادي: "إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة في العالم، سنجد أن النجاح في ساحة المعركة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية".