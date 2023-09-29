الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك.. الأمطار الغزيرة عطلت الطرق ومترو الأنفاق

الفيضانات في ضاحية
الفيضانات في ضاحية مامارونيك بمدينة نيويورك

أدت أمطار شديدة الغزارة هطلت ليل الخميس، في شمال شرق الولايات المتحدة إلى غمر طرق في نيويورك وتعطيل جزئي لحركة مترو الأنفاق والمطارات، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر الشديد.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة إكس "حالة الطوارئ" في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي صباح الجمعة: “هذه حالة جوية خطيرة ولم تنته بعد”. 

وأضاف: "لا أريد أن تظهر هذه الفجوات في الأمطار الغزيرة وكأن الأمر قد انتهى، فهو ليس كذلك"، وفق شبكة "ٍسي إن إن".

وأظهرت صور نشرتها وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ السيارات.

 

إغلاق العديد من محطات المترو 

غمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين.

وقالت الشركة المشغلة للمترو عبر منصة إكس "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن جميع وسائل الوصول إلى المحطة إيه "مغلقة حاليًا".

من جانبها، قالت عضو الكونجرس الديموقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكازيو كورتيز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ناخبيها: "هطول أمطار يراوح من 5 إلى 12 سم في أحياء مانهاتن وكوينز وبروكلين، مع استمرار توقع هطول أمطار يراوح من 2 إلى 5 إلى 7 سم اعتمادا على المناطق".

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن الطقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، يسحب الهواء الرطب من المحيط "ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية".

وتأخذ سلطات نيويورك هذه الفيضانات على محمل الجد، بعدما تسبب الإعصار إيدا في مقتل 13 شخصا في سبتمبر 2021 وعشرات آخرين في المنطقة، معظمهم علقوا في أقبية منازل جرى تحويلها إلى شقق في المدينة الضخمة التي تشهد أزمة سكن حادة.

نيويورك امطار غزيرة إعلان حالة الطوارئ حدوث فيضانات تعطيل خدمة المترو

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