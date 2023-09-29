أفشة يزيد من أوجاع سان جورج الإثيوبى بتسجيل الهدف الثالث

تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لصالح الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بعد عرضية رائعة من كريم الدبيس من الجبهة اليسرى قبل أن يتابع أفشة الكرة بتسديدة بوجه القدم الخارجي في الشباك.

وسجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سان جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

في الدقيقة 18 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة من إمام عاشور انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 23 سدد أحمد عبدالقادر كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الشباك الجانبية.

وواصل كهربا مسلسل إهدار الفرص، وأضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعد تمريرة بوجه القدم رائعة من إمام عاشور إلى أحمد عبدالقادر الذي مرر الكرة لكهربا أمام المرمى، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

تمكن محمود عبدالمنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

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