تعديل لائحة الليسانس بـ"ألسن سوهاج" لنظام الساعات المعتمدة

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قرارًا وزاريًا بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية "لمرحلة الليسانس" بكلية الألسن بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تسعي لتعديل اللوائح الداخلية لبعض الكليات بنظام الساعات المعتمدة، حيث من خلالها يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطًا البقاء في الكلية المدة كاملة، لكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.

وأضاف الدكتور ناصر حجي، عميد الكلية، أن تعديل اللائحة جاء بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وموافقة لجنة قطاع الآداب، وبناءً على موافقة مجلس الجامعة.

كما صرح رئيس جامعة سوهاج بأن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة ساهم في تسجيل ٣٠٠ بطاقة للحصول علي الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بالتعاون مع لجنة مشتركة من الهلال الأحمر المصري وإدارة التأهيل الاجتماعي لذوى الاعاقة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

جامعة سوهاج توفير كل الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة

وقال النعماني، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص الجامعة على توفير كافة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم، موضحًا أن هناك عددًا من المميزات لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومنها إنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة ٥٪؜ من عدد العاملين، إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، الحصول على سكن حكومي مناسب، والتخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كل المتاحف والمناطق الأثرية.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن التسجيل لم يقتصر فقط لمنسوبي الجامعة بل شمل ايضًا المجتمع السوهاجي ككل ومن كل الأعمار، مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت ألوان معينة فى طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، فخصصت اللون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجوايانى "البنفسجي" للإعاقات البسيطة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تحويل ما يقرب من ٣٠٠ شخص من ذوي الإعاقة إلى المستشفى الجامعي، وغير الحاملين معهم تقرير طبي لعمل التقرير، وذلك من ذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والتوحد ومتلازمة داون وغيرها.

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أن الإجراءات المطلوبة هي إجراء الكشف الطبي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقديم تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، المستشفيات الجامعية والتعليمية، المستشفيات الخاصة، الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية "الشلل الدماغي- الشلل الرباعي- الشلل النصفي الطولي أو السفلي- شلل الأطفال الشديد- الإعاقات المتعددة- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)- كف البصر- فقد السمع التام- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات- الإعاقات الذهنية الشديدة- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)- اضطراب طيف التوحد".