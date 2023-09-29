كاتبة: اعتماد تسمية "دولة فلسطين" في وكالة الطاقة الذرية انتصار للدبلوماسية المصرية

قالت الكاتبة الدكتورة تمارا حداد إن اعتماد المشروع المصري بتحويل اسم فلسطين إلى دولة فلسطين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتصار للدبلوماسية المصرية.

وأضافت حداد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن اعتماد تغيير الاسم يعتبر نجاحاً متكرراً للدبلوماسية المصرية، ويعتبر نجاحاً للجهود المصرية نحو ترسيخ الرواية الفلسطينية وتعزيز القضية الفلسطينية.

الدور المصري لا يكل تجاه القضية الفلسطينية

وتابعت: "الدور المصري لم يكل ولا يمل، في سياق القضية الفلسطينية، وتحويل اسم فلطسطين من كينونة داخل منظمة الطاقة الذرية، إلى دولة فلسطين".

وأكدت أن تلك الخطوة نعتبرها بداية لأمل جديد، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق فلسطين في إقرار مصيرها، لافتة إلى أنه يعد بداية لخطوة نحو الاستقلال التام لدولة فلطسين.