رومانو: برشلونة يقترب من الإعلان عن تجديد عقده مع لامين يامال

بات النجم الشاب لامين يامال، على أعتاب البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن لامين يامال، وقع عقده الجديد مع برشلونة في يوليو الماضي، قبل الجولة الصيفية التحضيرية للموسم الجديد.

وأشار رومانو إلى أنه سيتم عقد حفل التوقيع والإعلان الرسمي عن التجديد، يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف رومانو أن برشلونة سيوقع عقدًا جديدًا مع لامين يامال حتى يونيو 2026، وهو الحد الأقصى للاعبين البالغين من العمر 16 عامًا.

مسيرة لامين يامال

وبدأ لامين يامال، مسيرته الكروية كناشئ في صفوف برشلونة، في عام 2013.

وشارك اللاعب للمرة الأولى مع الفريق الأول بالنادي الكاتالوني، في 29 أبريل الماضي، في مباراته أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وشارك يامال في 8 مباريات مع برشلونة، خلال الموسم الحالي (في جميع المسابقات)، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وكان لامين يامال، قد قرر مؤخرًا، اختيار اللعب بقميص المنتخب الإسباني، قبل أن يتم استدعاؤه لقميص «لاروخا» في الأول من سبتمبر، استعدادًا لخوض مباراتين أمام كل من جورجيا وقبرص في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.