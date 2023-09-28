حرب الاستنزاف.. فريد فطين: القيادة السوفييتية طلبت من عبد الناصر العودة عن التنحي

قال الدكتور فريد فطين، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنه في يوم 8 يونيو 1967 فوجئ السفير محمد عوض المندوب الدائم لمصر في نيويورك بهزيمة مصر في حرب 1967، وأن إسرائيل ضربت ودمرت الجيش، وأن مصر ستقبل بوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" المُذاع على قناة "الوثائقية"، أن السفير محمد عوض أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة مصر على قرار وقف إطلاق النار، وهناك مصادر قالت إن عوض وقتها اختلى بنفسه وبكى.

ولفت فريد فطين، إلى أن الجماهير العربية خرجت بالشوارع في لبنان وسوريا والسودان تدعم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد الهزيمة، وحديثه حول التقدم باستقالته.

وتابع: "القيادة السوفييتية بعد حرب 1967 طلبت من عبد الناصر البقاء في منصبه، وأن يعود في قرار الاستقالة، وأنهم سوف يتحملون إعادة بناء الجيش المصري".