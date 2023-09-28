على هامش احتفالية المولد النبوي.. المكرمون: تكريم الرئيس لنا وسام على صدورنا

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الشخصيات ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف التي أقيمت احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

وفي هذا الصدد، أجرت القناة الأولى، عدة حوارات مع بعض المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن تكريمهم ودورهم في نشر الإسلام الوسطي، كتشفين الحديث الذي دار بينهم وبين الرئيس خلال الاحتفالية التي أقيمت داخل الوزارة.

الشيخ الطاروطي: نزول الرئيس السيسي لتكريمي تاج على رأسي ووسام على صدري

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إن التكريم في القلوب أعظم وأكبر من أن أي وسام، لأن أي إنسان مهما يُكرم وليس له حب في قلوب الناس لم يحصل على أي شيء في الدنيا، مضيفًا وجدت كل المعاني الإنسانية الأخلاقية الفاضلة في شخصية هذا الزعيم الإنسان، الذي يملك قلبا طيبا وحنان الأب وبساطة الإنسان المصري الذي يحب أفراد شعبه ويريد أن يكونوا نماذج يفتخر بها أمام العالم.

وتابع الشيخ الطاروطي:"هذا الرجل يأخذ بأيدينا كي يرى العالم إنجازاتنا في الشخصيات السامية الراقية المتميزة المتفردة، والرئيس السيسي قائد فخور بأبنائه وشعبه، وفي الإسماعيلية قال لا يمكن لأمة أن تضيع وفيها مثل هذا الشباب الواعي الصاعد الذي ينتظره مستقبلا مشرقا".

وواصل: “كان لدي مشكلة كبيرة في مراسم التكريم، وهي كيف أصعد بكرسي متحرك، هل سيحلموني بالكرسي؟ أم سأصعد بعكاز وأنا غير قادر على الوقوف على قدمي؟! ولكن مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لي اطمئن، الرئيس سينزل لك، فقلت هذا كثير عليّ، أنا لا أستطيع تحمل هذا الشرف الكبير، فقد حدث نفس الأمر مع الشيخ أحمد عمر هاشم لكبر سنه وقيمته العلمية، ولكني أقل من أن ينزل لي الرئيس السيسي، وقلت لرئيس الجمهورية إن نزوله لتكريمي تاج على رأسي ووسام على صدري”.

واعظة دينية: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وأكدت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة دينية، وإحدى المكرمات من الرئيس السيسي بالاحتفالية المولد النبوي، أن دورنا ليس مقتصرًا على مصر، ونسافر لمختلف الدول لنشر الإسلام والوسطي، معربة عن سعادتها بتكريمها من الرئيس السيسي لها.

وأضاف، أنا فخورة جدا بالتكريم اللي بيأكد اهتمام وتقدير الدولة المصرية بالمرأة، لافتة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وهذا التكريم يؤكد دور المرأة في تنمية المجتمع، وأن الواعظات يرتدوا زي موحد منذ نحو عامين، ولعبوا دورًا مهم الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن كل الواعظات على مستوى عالي من الفكر والتدريب، وحصلوا على دورات تدريبية وتأهيلية، منوهة بأنها لم تكن تتوقع أنها ستكون من المكرمات، حيث أعلن وزير الأوقاف أن عام 2024 سيكون عام الواعظات، مشددة على أن دور الواعظات ليس مقتصر فقط على القطر المصري فقط، بل سافروا إلى عدد من الدول لنقل التجربة المصرية في التعايش السلمي.

أحد المكرمين: الرئيس قالي أنا فخور بيك

ومن جانبه، أعرب يوسف زكريا، أحد المكرَّمين، عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، مشيرًا إلى أنه أمر يدعو للفخر، معلقًا: "الرئيس السيسي هو أب لكل الشباب".

وقال "زكريا"، إنه شعر بالسعادة فور إبلاغه بأنه سيكون أحد المكرّمين من الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، مضيفًا: "شكرت الرئيس السيسي خلال تكريمي، وقالي إنه فخور بيا"، مضيفًا: "لما سلمت على الرئيس السيسي قولت له دمت لنا خير قائد، فسألني إنت كلية إيه، رديت أنا كلية تربية رياضية، قالي أنا فخور بيك"، موجهًا التحية إلى أسرته وأساتذته لمساعدته في تحقيقه التفوق، معلقًا: "أهم حاجة عندي إني شفت الفرحة على وجه أسرتي وأساتذتي".