واعظة: دورنا ليس مقتصرًا على مصر.. ونعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة دينية، وإحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي: إن دورنا ليس مقتصرًا على مصر، ونسافر لمختلف الدول لنشر الإسلام والوسطي، معربة عن سعادتها بتكريمها من الرئيس السيسي لها.

وأضافت "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "أنا فخورة جدًا بالتكريم اللي بيأكد اهتمام وتقدير الدولة المصرية بالمرأة"، لافتة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وهذا التكريم يؤكد دور المرأة في تنمية المجتمع، وأن الواعظات يرتدين زيًا موحدًا منذ نحو عامين، ولعبن دورًا مهمًا الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن كل الواعظات على مستوى عالٍ من الفكر والتدريب، وحصلن على دورات تدريبية وتأهيلية، منوهة بأنها لم تكن تتوقع أنها ستكون من المكرّمات، حيث أعلن وزير الأوقاف أن عام 2024 سيكون عام الواعظات.

وشددت على أن دور الواعظات ليس مقتصرًا فقط على القطر المصري فقط، بل سافرن إلى عدد من الدول لنقل التجربة المصرية في التعايش السلمي.