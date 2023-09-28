العريف أبو العباس يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل معركة "أبو عطوة"وتفجير دبابات العدو

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر، إن الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشكل عشوائي على منطقة الجنانين بالإسماعيلية، مشيراً إلى أنهم كانوا يختبئون بالحفر البرميلية أثناء الضرب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو اقترب منهم وظهرت الدبابات لهم ولكنها اكتشفت وجودهم من خلال تحرك أحد الجنود فبدأت الدبابات تعود للخلف وكانت تهرب في البوص.

وتابع، أنه أخبر قائده الرائد إبراهيم حسن السنان، في ذلك الوقت بهروب الدبابات وطلب منه أن يستقر في مكانه فأخبره انه سيتصدى لهم وقام بالضرب عليهم هو وزميله حسن عثمان، وكانت المسافة بينهم 30 مترًا، وانفجرت الدبابات ولكنه أصيب وأخذ طلقة في صدره ووقع على الأرض، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يأخذ أسير من العدو للثأر لزملائه.

وأشار إلى أن زميله كان يساعده وطلب منه أن يتركه ووقتها قابل اللواء حامد محمد الشعراوي، والذي أصبح قائد حرس الرئيس مبارك، وأبلغه أن قائد السرية استشهد والدبابات تم تفجيرها وذهب هو لمقابر أبو عطوة ونام وقال وقتها لنفسه "لو السر الإلهي خرج اندفن فيها"، قبل أن تعثر عليه القوات وتنقله للمستشفى بعد نصف ساعة.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.