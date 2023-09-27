وزير الشباب: ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان سيساهم بإظهار صورة مصر الحقيقية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن مصر تدعم كل المؤسسات والشركات الخاصة لعمل فعاليات رياضية لتشجيع السياحة البيئية على كل المستويات، متمنيًا أن يكون التطوير الرياضي بشكل مستمر، مؤكدًا أن مؤتمر ماراثون الرمال بمحمية وادي الريان في محافظة الفيوم سيساهم بإظهار صورة مصر الحقيقية.



وتابع صبحي، أن الرياضة ستقوم بدورها الاقتصادي والسياحي، ونأمل أن تصل مصر بعدد من الميداليات في المسابقات الدولية، مؤكدًا على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة، ومساهمة مصر في الأحداث العالمية.

وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عقب عودتها من شرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار.