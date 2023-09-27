الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب: ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان سيساهم بإظهار صورة مصر الحقيقية

د. اشرف صبحي
د. اشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن مصر تدعم كل المؤسسات والشركات الخاصة لعمل فعاليات رياضية لتشجيع السياحة البيئية على كل المستويات، متمنيًا أن يكون التطوير الرياضي بشكل مستمر، مؤكدًا أن مؤتمر ماراثون الرمال بمحمية وادي الريان في محافظة الفيوم سيساهم بإظهار صورة مصر الحقيقية.

وتابع صبحي، أن الرياضة ستقوم بدورها الاقتصادي والسياحي، ونأمل أن تصل مصر بعدد من الميداليات في المسابقات الدولية، مؤكدًا على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة، ومساهمة مصر في الأحداث العالمية.

وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عقب عودتها من شرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السياحة البيئية التطوير الرياضي وادى الريان محافظة الفيوم ماراثون الرمال

مواد متعلقة

أيمن حقى: سباق ماراثون الرمال "مُبهر" يتفوق على تخيّل العالم

الأكثر قراءة

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم