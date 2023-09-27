"الفقي" يستقبل محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية الأسبق

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، اللواء "محسن النعماني" محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الحياة"، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لحضور فعاليات ختام مشروع حاضنة الابتكار الاجتماعي "ضفاير"، المنفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ورحب محافظ سوهاج بزيارة اللواء "محسن النعماني"، معربًا عن تقديره لما قدمه من خدمات جليلة طوال فترة عمله محافظا لسوهاج، ثم وزيرًا للتنمية المحلية، وكذلك للدور المجتمعي المهم الذي تقوم به مؤسسة "صناع الحياة مصر"، في دعم القضايا المجتمعية.

ومن جانبه أكد "النعماني" على اعتزازه بمحافظة سوهاج وأهلها، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تطوير ومشروعات تنموية في شتى المجالات؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مقدمًا الشكر للمحافظ وجميع أهالي سوهاج على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 15 فدان وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف مترمكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا تخدم أكثر من 300 ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضي، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.

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