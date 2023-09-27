الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"معيط" يُطالب بمراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة

دكتور محمد معيط وزير
دكتور محمد معيط وزير المالية باحد اللقاءات

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام  العاملة في مصر، بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.

وزير المالية: تطوير الهيكل المالى العالمى لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة


وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد "معيط"، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد في أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.


واستعرض "معيط"، التجربة المصرية الناجحة في التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التي انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.


ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار "معيط" إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

محافظ مصر لدى البنك الآسيوي البنية التحتية ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف الشركات السويسرية

مواد متعلقة

"الإسكان" تعتمد قيود المخطط الاستراتيجي العام لقرية الشوبك الشرقي بالجيزة

رئيس الضرائب بتنفيذ حملات متنقلة لحصر المشروعات المتوسطة والصغيرة

الوقائع تنشر قرار الرقابة المالية باعتماد لائحة صندوق تأمين شركة صرف صحي الإسكندرية

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

وزير المالية: التعاون الإقليمى والدولى ركيزة مواجهة التحديات الاقتصادية

معيط: استثمارات القطاع الخاص بالبنية التحتية تخفف الأعباء على الاقتصادات الناشئة

مصر تسلم رئاسة مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى أوزبكستان

رئيس "الضرائب" يتفقد سير العمل وتنفيذ خطة التطوير بمنطقتي الجيزة أول وثان

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات