الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليه وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

كما هنأ المحافظ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء والمحافظين ورئيسي مجلس النواب والشيوخ وقيادات الدولة المصرية، متمنيا أن تعاد هذه الذكرى العطرة ومصر دائما في تقدم وازدهار.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الذكرى العطرة لميلاد أشرف الخلق تثري فى الوجدان معاني المحبة والمودة والعطاء، وتؤكد مبادئ الرحمة والتسامح والتي أرسل بها نبى الله رحمة للعالمين، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيجا وطنيا واحدا يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

الغضبان يشهد احتفال بورسعيد بالمولد النبوى الشريف

وفي شأن آخر، شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد الحسين بحي المناخ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومساعد مدير أمن بورسعيد اللواء عمرو عبد القوي، والعميد احمد عبد الجواد المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، ومدير إدارة شرطة ميناء بورسعيد العميد أشرف ماهر والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، والدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الأزهرية، والشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

بدأت الاحتفالية بٱيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جمال عواد، حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والإنسانية والدروس المستفادة من المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم و اتباع تعاليم الديني الإسلامي السمحة التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين.

كما تناول الدكتور ياسر علام، مدير منطقة بورسعيد الأزهرية، خلال كلمته، الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بيوم ميلاد أشرف الخلق محمد صل الله عليه وسلم، وأهمية إحياء هذه الذكرى العطرة دائما من خلال اتباع سنة رسول الله والاقتداء بصفاته الحميدة، أعقبها كلمة الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، حول التوعية بالعديد من الدروس والتعاليم الدينية،  فضلا عن عرض عدد من الابتهالات الدينية لبعض مشايخ الأوقاف والأزهر.

وكرم محافظ بورسعيد عددًا من حفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم، وكرم أيضا المحافظ القيادات والنماذج المتميزة من مديرية الأوقاف ببورسعيد.

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