البيت المحمدى يحتفل بالمولد النبوى بمجلس الحديثى بالمقطم.. اليوم

تنظم أمانة الدعوة بالبيت المحمدي في السادسة مساء اليوم الأربعاء، احتفالية علمية بذكرى المولد النبوي الشريف بعقد المجلس الحديثي: لاستكمال قراءة وإسناد كتاب اللواء المعلم للقاضي الحافظ قطب الدين محمد بن محمد الخضيري الدمشقي بحضور الدكتور محمد عبدالصمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، وخادم البيت المحمدي، والمحدث الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث الكتاني محدث الإسكندرية ومسندها، واللغوي الشيخ على صالح من علماء الأزهر الشريف.



يذكر أن هذه الاحتفالية تأتي استكمالًا للمجالس العلمية التي بدأها البيت المحمدي في القاهرة والسلام وبني سويف، حيث احتفل الإثنين الماضي بتكريم حفظة القرآن الكريم الدفعة ١٨ من حفظة القرآن بمركز الألف حافظ بإشراف الشيخ أحمد مبروك، وحضور كبار مشايخ القراءات ببني سويف، وممثلي مجلس مدينة سمسطا ومجلس قروي بدهل ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف المصرية والقيادات الشعبية والمحلية وجمهور من أولياء الأمور.