الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فاروق الباز: التعليم المصرى كان ضمن التصنيف العالمى قبل 50 عامًا

فاروق الباز
فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن، إن التعليم المصري كان يُصنَّف ضمن أفضل أنظمة التعليم في العالم.

فاروق الباز: الأستاذ المصري كان رأسه برأس أي عالم

ولفت الباز، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن منظومة التعليم المصري عانت الكثير من الأزمات خلال الـ50 عامًا الماضية.

وأردف: "تأخرنا كثيرًا، الأساتذة المصريون كان يذهبون لأي جامعة في العالم رأسهم برأس أي عالم تاني، ولا بد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك".

التعليم التعليم المصري أفضل أنظمة التعليم فاروق الباز مجال التعليم

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