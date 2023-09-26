تعرف على أرباح سوق المال الخليجية في الربع الثاني 2023

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان: "أرباح سوق المال الخليجية في الربع الثاني 2023".

وأوضح التقرير، أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تحقق أرباحًا بنحو 8 مليارات دولار.

كما أن أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي تسجل 5 مليارات دولار، وسجل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر 3.2 مليار دولار.

كما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار، في حين سجلت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2.24 مليار دولار.

وسجلت الشركات المدرجة في أسواق الخليج أرباحا صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

صافي ربح قطاع البنوك الخليجية

وأوضح تقرير، صدر عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.